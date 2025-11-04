Transfert d'un attaquant : C'est confirmé au PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG avait décidé de se montrer plutôt sage sur le mercato en ne faisant venir que trois joueurs, dont deux gardiens de but. Toutefois, le club de la capitale aurait pu s’offrir un nouvel attaquant pour compléter l’effectif de Luis Enrique. En effet, les Parisiens étaient intéressés par le profil de Luis Diaz qui a finalement signé au Bayern Munich.

Le PSG a-t-il réussi son mercato estival 2025 ? Le sujet fait beaucoup parler puisque de nombreux observateurs affirment que le club de la capitale aurait dû plus recruter après une saison dernière très longue. Un discours qui prend encore plus de sens quand l’on voit les nombreuses blessures à Paris depuis la reprise.

Seulement trois nouveaux joueurs Au total, le PSG n’a recruté que trois joueurs cet été. Parmi eux se trouvent deux gardiens, Renato Marin et Lucas Chevalier, et un défenseur, Illia Zabarnyi. Seulement un joueur de champ donc, mais surtout aucun joueur offensif. Un choix difficile à comprendre, d’autant plus que Paris a eu beaucoup de blessés dans ce secteur depuis le début de la saison (Barcola, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia).