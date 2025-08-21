Transfert de Rabiot - «Ça va être bouillant» : Il promet l'enfer à l'OM !

Axel Cornic

La défaite face au Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1 (0-1), pourrait bien être le dernier match d’Adrien Rabiot. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont décidé de placer l’international français sur la liste après un accident survenu dans le vestiaire, mais cela est très loin de faire l’unanimité.

Il n’a pas fallu attendre longtemps, avant de voir la première polémique éclater du côté de Marseille. Après seulement la 1ere journée de Ligue 1, le vestiaire semble avoir implosé et Adrien Rabiot, pourtant grand leader de l’OM, est poussé vers la sortie.

« Les supporters sont déjà en feu » Prié de se trouver un nouveau club, il devrait quitter l’OM moins d’un an après son arrivée et ne sera pas de la partie pour la réception du PFC, le 23 aout prochain. Et la réponse du stade Vélodrome pourrait bien être violente, après cette affaire autour d’Adrien Rabiot. « Les supporters sont déjà en feu » a assuré Christian Cataldo, sur RMC.