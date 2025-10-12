Transfert de Mbappé : L’incroyable scénario annoncé au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé avait décidé de quitter le PSG au terme de son contrat à l'été 2024 pour signer au Real Madrid. Un départ qui préoccupait forcément beaucoup de monde à l'époque vu l'importance de l'attaquant français dans le projet parisien, mais de son côté, Luis Enrique affirmait déjà en coulisses que le PSG finirait par être meilleur avec ce transfert de Mbappé comme le dévoile Fabian Ruiz.

Après avoir refusé en boucle de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a donc pris la direction du Real Madrid à l'été 2024 dans le cadre d'un transfert libre. Un feuilleton qui avait fait beaucoup d'encre à l'époque, et beaucoup prédisaient une énorme perte pour le PSG avec le départ de leur meilleur buteur historique. Mais de son côté, Luis Enrique avait tout anticipé comme le raconte Fabian Ruiz dans les colonnes de So Foot.

« Luis Enrique nous l'a mis dans la tête » « Le départ de Kylian Mbappé du PSG ? Luis Enrique nous a mis dans la tête que même avec ce départ, on formerait une équipe aussi bonne, voire meilleure que l'année précédente », indique le milieu de terrain espagnol du PSG. En clair : Luis Enrique ne se faisait aucun souci malgré le transfert de Kylian Mbappé et était déjà persuadé que son équipe s'améliorerait.