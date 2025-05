Transfert de Laporte : Gros coup de froid à l’OM ?

Axel Cornic

Avec la qualification en Ligue des Champions en poche, l’Olympique de Marseille peut désormais se permettre de rêver sur le mercato, qui ouvrira ses portes le 1er juin prochain. Et un premier gros dossier se dessine déjà avec Aymeric Laporte, Champion d’Europe 2024 avec l’Espagne et actuellement à Al-Nassr en Arabie Saoudite.

Chaque année, Pablo Longoria nous réserve une grosse surprise à Marseille. Et cette fois il pourrait taper très fort, puisque plusieurs sources assurent qu’il suivrait de très près Aymeric Laporte, défenseur central de 30 ans passé par l’Athletic Bilbao et Manchester City. En Arabie Saoudite depuis deux ans, il serait très intéressé par l’idée de retrouver le football européen et l’OM pourrait lui offrir cette chance.

Le mercato a déjà commencé à l’OM

Ce qui rend ce coup très intéressant, c’est surtout que son club d’Al-Nassr serait disposé à le libérer d’un contrat qui va jusqu’en juin 2026. L’OM n’aurait donc pas à payer d’indemnité de transfert pour Aymeric Laporte, même s’il est certain que son arrivée va augmenter considérablement la masse salariale. Pourtant, certains pensent que les Marseillais ont mieux à faire que d’aller chercher l’international espagnol aux 40 sélections.

« Laporte c’est le gros coup que va tenter Longoria, mais... »

C’est le cas de Pierre Dorian, qui au micro de RMC Sport a émis son point de vue, expliquant qu’une recrue comme Facundo Medina serait un meilleur choix pour l’OM. « Aymeric Laporte, c’est le gros coup que va tenter Longoria. Mais il y a un autre défenseur central qui joue dans le Championnat de France, qui est excellent et c’est Facundo Medina » a déclaré l’animateur du Super Moscato Show. « Je ne sais pas lequel peut être le meilleur coup, mais pour moi si tu fais Medina, je te dirais bravo. Laporte... arrêtez ! Ça fait 2 ans qu’il joue en Arabie Saoudite. Peut-être que tu prendre le risque sur Laporte, mais seulement une fois que tu as sécurisé Medina ».