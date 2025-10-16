Transfert de Lamine Yamal au PSG : Il annonce le verdict !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le dossier Lamine Yamal au PSG fait actuellement couler beaucoup d’encre, puisque le journaliste Romain Molina annonçait dernièrement un vif intérêt du Qatar pour le jeune phénomène espagnol du FC Barcelone. Mais de son côté, Pierre Ménès ne croit absolument pas à la piste Yamal au PSG et s’en explique.

Habitué au grosses folies sur le marché des transferts depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG prépare-t-il un nouveau coup légendaire avec Lamine Yamal (18 ans) ? Le jeune crack du FC Barcelone s’est imposé comme une référence mondiale ces dernières années, et il semblerait que les dirigeants du PSG aient la volonté de le faire venir au plus vite.

Le PSG positionné sur Yamal ? Le journaliste indépendant Romain Molina lâchait récemment une bombe à ce sujet : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », expliquait Molina. Mais le PSG a-t-il vraiment l’intention de se craquer pour recruter le numéro 10 du FC Barcelone ?