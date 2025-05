Transfert de Greenwood : L'OM dit déjà stop ?

La rédaction

Mason Greenwood (23 ans) va mettre un terme à son premier exercice à l'OM ce samedi soir contre le Stade Rennais. Se pourrait-il qu'elle soit la dernière ? C'est une possibilité si la direction de l'OM venait à recevoir une offre atteignant les 60M€ pour l'attaquant anglais comme l'a appris Jérôme Rothen en se renseignant auprès des dirigeants de l'Olympique de Marseille.

L'Olympique de Marseille a misé très gros l'été dernier en accueillant pas moins de 12 joueurs dont Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg ainsi que Mason Greenwood. L'international anglais a coûté 31,6M€ au club phocéen bonus compris. Avec ses 19 buts marqués à une journée de la clôture du championnat ce samedi avec la réception du Stade Rennais à l'Orange Vélodrome, Greenwood a pesé dans la saison de l'équipe de Roberto De Zerbi malgré quelques errances de temps à autres.

«Ils savent que des équipes peuvent mettre 60M€ sur la table»

Le groupe entraîné par Roberto De Zerbi est parvenu à décrocher sa qualification pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Une compétition que Mason Greenwood veut à tout prix disputer lors de l'exercice 2025/2026 à l'OM.

« J'espère être ici l'an prochain pour jouer la Ligue des Champions, ça sera quelque chose d'un autre niveau encore ». a assuré le meilleur buteur de la saison de l'OM en conférence de presse dans la journée de vendredi. Cependant, le feuilleton Greenwood est déjà relancé à l'approche de l'ouverture du mercato estival. D'après Jérôme Rothen qui s'est renseigné auprès du comité directeur de l'OM, les cartes sont rebattues pour l'Anglais. « J'ai échangé avec les dirigeants marseillais en début de semaine. Leur priorité est de conserver les meilleurs, l'épine dorsale. Le cas Greenwood, ils sont tous conscients qu'il a fait preuve d'irrégularité par moments, ils sont conscients qu'il a beaucoup de génie. Ils savent que des équipes peuvent mettre 60M€ sur la table ».

«S'il y a un club qui met 60 ou 70M€ aujourd'hui, je suis sûr qu'ils le vendent»

En cas d'offensive concrète et juteuse sur le marché des transferts pour Mason Greenwood, les décideurs de l'OM pourraient ne pas avoir d'autre choix que de céder l'enfant de l'académie de Manchester United. C'est en effet l'information soutirée par Jérôme Rothen à Marseille et partagée pendant son émission Rothen s'enflamme de vendredi soir. « Ils me disaient qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre de refuser 60M€. S'il y a un club qui met 60 ou 70M€ aujourd'hui, je suis sûr qu'ils le vendent au vu de ce qu'ils m'ont dit ».