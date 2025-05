«Le plus gros transfert de l’histoire» va faire craquer l’OM !

La rédaction

Alors que l’OM s’apprête à disputer son dernier match de la saison contre Rennes, l’avenir de Leonardo Balerdi agite déjà les coulisses. Courtisé en Europe, notamment par la Roma, le capitaine olympien pourrait faire l’objet d’un transfert record. Une éventualité que redoute Roberto De Zerbi, totalement opposé à un départ de son pilier défensif.

L’OM joue, ce samedi, son dernier match de la saison face à Rennes. Si la qualification pour la Ligue des champions est déjà assurée, une victoire à domicile permettrait d’officialiser la deuxième place du championnat et de célébrer cette fin d’exercice comme il se doit avec le public. Mais alors que la saison 2024-2025 touche à sa fin, les dirigeants olympiens sont déjà tournés vers un mercato estival qui s’annonce animé. L’OM cible de nombreuses recrues, mais des départs sont aussi prévus sur la Canebière.

Une vente record pour l’OM ?

Parmi les joueurs les plus cités pour un départ figure Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin de l’OM suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment l’AS Roma, qui en aurait fait l’une de ses priorités. Une vente qui n’est pas du tout du goût des dirigeants et du coach marseillais, Roberto De Zerbi. La Provence explique cependant qu’une offre largement supérieure aux 39 M€ déboursés par Chelsea pour Michy Batshuayi — actuel record du club — pourrait faire craquer le board olympien.

Le cauchemar de De Zerbi

Un scénario que redoute Roberto De Zerbi, qui ne veut absolument pas perdre l’un des piliers du vestiaire de l'OM. Il déclarait d’ailleurs il y a quelques mois :

«J’espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe. Quand je vais dormir tous les soirs, je pense toujours à cette chose en espérant que personne ne se rende compte de sa valeur, parce que c’est un joueur extraordinaire.»