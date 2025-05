OM - Transfert de Greenwood : C’est terminé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa grosse saison sur le plan comptable, Mason Greenwood fait l'objet de nombreuses critiques à l'OM, ce qui rend donc son avenir au club encore assez incertain. Mais l'attaquant anglais a peut-être mis un terme à tout ce feuilleton en faisant une annonce claire sur son avenir en conférence de presse.

Mason Greenwood (23 ans) continuera-t-il l'aventure à l'OM la saison prochaine, lui qui avait été recruté pour 30M€ + 50% à la revente en provenance de Manchester United l'été dernier ? L'attaquant anglais s'est avéré précieux dans la qualification du club marseillais en Ligue des Champions, avec 19 buts et 5 passes décisives au compteur.

Une attitude pointée du doigt

Mais Greenwood n'a pas toujours fait l'unanimité pour autant dans les rangs de l'OM, et pour cause, l'attaquant anglais s'est notamment vu reprocher son manque d'investissement à certaines périodes cruciales de la saison. Suffisant pour remettre en cause son avenir à l'OM, où son contrat court jusqu'en 2029 ?

Le feuilleton est terminé ?

Le numéro 10 de l'OM a mis un terme aux nombreuses spéculations en faisant une annonce claire sur son avenir vendredi en conférence de presse : « J'espère être ici l'an prochain pour jouer la Ligue des Champions, ça sera quelque chose d'un autre niveau encore », lâche Greenwood. Enfin la fin du feuilleton ?