Transfert de Greenwood : Il interpelle l’OM en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa bonne saison sur le plan statistique avec l'OM, Mason Greenwood fait l'objet de nombreuses spéculations à l'approche du mercato estival. Jérôme Rothen a livré son point de vue sur cet épineux dossier vendredi en direct sur RMC, et interpelle la direction de l'OM en lui indiquant qu'il fallait absolument conserver Greenwood pour la Ligue des Champions.

Recruté en provenance de Manchester United pour 30M€ + 50% à la revente l'été dernier, Mason Greenwood (23 ans) a été un élément majeur dans la qualification de l'OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Auteur de 21 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, l'attaquant anglais a malgré tout fait preuve d'inconstance dans ses performances. En direct dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport vendredi, Jérôme Rothen a interpellé la direction de l'OM au sujet de Greenwood et d'un éventuel transfert.

« Il a quand même du génie... »

« Ça a été la très bonne surprise et c’est aussi grâce à ça que l’OM très vite s’est mis dans le haut du tableau. Greenwood a été impressionnant sur les premiers mois. C’est-à-dire un tiers des buts de l’OM, ils ont marqué 70 buts en championnat. [...] Le ratio est très bon. Moi j’ai eu l’impression qu’il s’était un petit peu endormi sur ce très bon début de saison. On a l’impression qu’avec le printemps, il est reparti un petit peu. Tu le vois quasiment pas et puis sur une action, parce qu’il a quand même du génie dans les pieds », constate Rothen, qui apprécie fortement les qualités de Mason Greenwood à l'OM.

« Il faut absolument le conserver »

Et alors que l'avenir de l'attaquant anglais ne semble pas encore fixé, Rothen passe un message clair aux dirigeants de l'OM à ce sujet : « Il faut travailler sur la constance, mais ils ont tellement de talent qu’à tout moment ils peuvent sortir du bois. Ce joueur-là il faut absolument le conserver et le faire grandir avec l’OM ». Le message est passé...