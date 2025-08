Transfert de Greenwood : Coup de théâtre à l'OM !

Arrivé il y a un an dans un transfert qui avait fait énormément parler, Mason Greenwood pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas la menace qui est évoquée par la presse étrangère, qui annonce que l’Inter souhaiterait s’attacher les services de l’ancien prodige de Manchester United.

Le mercato estival s’est enflammé du côté de Marseille. Depuis quelques heures, une information fait beaucoup parler et surtout, fait trembler les supporters de l’ OM . Star de l’équipe, Mason Greenwood serait dans le viseur d’un cador de Serie A et pas n’importe lequel, puisque l’ Inter penserait à lui avec le fiasco sur la piste menant à Ademola Lookman de l’ Atalanta .

L’Inter fonce sur Greenwood ?

Le Nigérian est en guerre ouverte avec son club, réclamant un départ et l’annonçant même sur les réseaux sociaux. Ainsi, la décision aurait été prise d’explorer d’autres options et Greenwood en serait une vraisemblablement. Et la tendance est même confirmée en Angleterre, puisque d’après TeamTalk, le joueur de l’OM serait la grande priorité de l’Inter pour cette fin de mercato et des négociations auraient même déjà débuté. Le club italien ne serait d’ailleurs pas seul sur le coup, puisque l’ancien de Manchester United aurait une très grosse cote sur le marché des transferts.