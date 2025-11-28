Transfert de folie avec «l'un des meilleurs au monde» : Le PSG est prévenu !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse, Massimiliano Allegri a été interroge sur la prolongation de Mike Maignan, dont le contrat à l’AC Milan se termine dans seulement quelques mois. Le gardien de l’équipe de France ferait saliver des nombreux clubs à travers l’Europe, notamment le Paris Saint-Germain où il a fait ses classes étant jeune avant de partir en 2015.

C’est la petite bombe de la presse italienne. Seulement quelques mois après avoir viré Gianluigi Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier, le PSG souhaiterait une nouvelle fois changer de gardien de but. Cette fois, les Parisiens auraient jeté leur dévolu sur Mike Maignan, en fin de contrat à l’AC Milan.

Maignan de retour au PSG ? Évidemment, les Rossoneri aimeraient le convaincre de rester et ce feuilleton, ne manque pas de faire parler en Italie. « Il a toujours été l'un des meilleurs gardiens au monde, et ses performances depuis le début de la saison ne me surprennent pas » a expliqué son entraîneur Massimiliano Allegri, lors de la conférence de presse organisée ce jeudi.