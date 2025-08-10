Transfert de Donnarumma : Fake news au PSG ?

Pierrick Levallet

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma affole le mercato. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG, il semble clair que l’Italien est poussé vers la sortie. Le gardien de but de 26 ans aurait quelques options sur le marché des transferts. Mais pour le moment, personne ne serait véritablement passé à l’action contrairement à ce qui a pu être évoqué.

Gianluigi Donnarumma va devoir prendre une décision pour son avenir. Le transfert de Lucas Chevalier au PSG compromet sérieusement ses chances d’y prolonger. Le gardien de but de 26 ans semble même être poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Les Rouge-et-Bleu voudraient éviter la catastrophe de le voir partir libre à l’été 2026, deux ans après Kylian Mbappé.

Manchester United est passé à l’action pour Donnarumma ? Gianluigi Donnarumma aurait d’ailleurs quelques options sur le mercato. Manchester United serait notamment très intéressé par les services du champion d’Europe. Récemment, il a même été question d’une potentielle offre prête à être envoyée au PSG selon certaines rumeurs. Mais en réalité, il n’en serait rien.