Transfert de dernière minute au PSG, tous les secrets sont révélés

Lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani s'est engagé en faveur du PSG à la toute dernière minute du marché, arrivant en provenance de l'Eintracht Francfort pour une somme proche de 90M€. Interrogé sur son transfert à Paris, le numéro 23 de Luis Enrique a raconté toutes les coulisses de sa signature.

Déterminé à renforcer la pointe de son attaque, le PSG a fait tout son possible pour recruter Randal Kolo Muani l'été dernier. Au final, le club de la capitale a réussi à boucler ce transfert dans les ultimes instants du mercato. Lors d'un entretien accordé à Onze Mondial , Randal Kolo Muani a dévoilé toutes les coulisses de sa signature au PSG.

«Je n'ai même pas lu le contrat»

« Je ne sais toujours pas comment j’ai fait pour signer au PSG. Je n’ai même pas lu le contrat, je ne faisais que signer en bas de chaque page, sans savoir ce que je paraphais. Tout s’est fait dans le speed, ça courrait dans les bureaux. Je n’avais jamais vu ça. C’était du stress de fou ! J’en ai perdu des cheveux ce jour-là. Peut-être qu’il manque des choses sur mon contrat, je ne sais pas (rires). Je suis content que le deal se soit fait en tout cas » , a confié Randal Kolo Muani, avant d'en rajouter une couche.

«J'en ai perdu des cheveux ce jour-là»