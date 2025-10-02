Transfert de dernière minute à l’OM : Il retourne sa veste en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En toute fin de mercato, l'OM a accéléré pour compenser les erreurs de recrutement de l'été en renforçant son secteur défensif. C'est ainsi que lors de la dernière journée du marché des transferts, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Emerson Palmieri sont arrivés. De quoi rassuré Eric Di Meco qui avait des doutes plus tôt dans l'été.

Di Meco change d'avis sur le mercato de dernière minute « Quand tu vois arriver autant de joueurs à la trêve, tu te dis est-ce que la mayonnaise va prendre rapidement ? Sauf que les 3 derniers qui arrivent, ceux qui étaient les plus attendus, des défenseurs de haut niveau, les Aguerd, Pavard et Emerson, ce sont déjà les tauliers de l’équipe. Ça veut dire que les défauts que tu avais la saison dernière, c’est gommé. Tu as des soucis en moins avec des garçons qui ont l’expérience de haut niveau et ça change l’équipe », assure l’ancien joueur de l’OM au micro de l’After Foot sur RMC.