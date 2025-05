Transfert de Démbélé : L’annonce qui fait paniquer le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison impressionnante avec le PSG, Ousmane Dembélé fait partie des candidats crédibles au Ballon d'Or, surtout si les Parisiens venaient à remporter la Ligue des champions le 31 mai prochain. Et forcément, un tel niveau, cela suscite les convoitises. A tel point que Dean Saunders, ancien international gallois, espère bien voir Liverpool tenter sa chance avec le numéro 10 du PSG.

Depuis le début de l'année et un repositionnement dans l'axe, Ousmane Dembélé est tout simplement injouable. Le numéro 10 du PSG est même en lice pour le Ballon d'Or et pourrait même en être le grand favori en cas de victoire en Ligue des champions. Un nouveau statut qui plaît grandement à l'ancien joueur des Reds Dean Saunders qui rêve de le voir à Liverpool.

«J’aimerais vraiment les voir essayer de faire venir Ousmane Dembélé»

« Liverpool a besoin d’un attaquant qui travaille aussi dur que Darwin Nunez, mais qui marque bien plus de buts. J’aimerais vraiment les voir essayer de faire venir Ousmane Dembélé. Il travaille dur, plus dur que beaucoup d’attaquants, et il sait très bien trouver le chemin des filets », confie-t-il dans des propos accordés à CasinoReviews.net, avant d'en rajouter une couche.

«Il s’intégrerait parfaitement à Liverpool»

« Il a vraiment été brillant contre Liverpool cette saison, et je suis surpris qu’il n’y ait pas plus de rumeurs sur un intérêt. Dembélé, c’est un joueur de grande classe et il y a une certaine ressemblance dans le jeu de Liverpool par rapport au PSG, il s’intégrerait parfaitement », ajoute Dean Saunders.