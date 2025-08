Transfert de Cavani : Le retour était imminent après le PSG !

Légende du PSG, Edinson Cavani avait fini par quitter le club de la capitale à l'été 2020. Mais voilà que quelques années plus tard, le buteur uruguayen aurait pu faire son grand retour en Ligue 1. En effet, l'OGC Nice était proche de s'offrir Cavani, mais ça n'a finalement pas pu se faire... pour un million d'euros.

« Si on avait mis 1 million de plus sur la prime, ce qui était ma demande, on aurait pu le faire venir. Mais on m'a dit non, du coup, j'ai arrêté là. On ne peut plus gérer ce type de dossiers si on n'est pas le seul décideur », a poursuivi Rivère sur l'échec de Nice avec Edinson Cavani.