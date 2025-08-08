Transfert confirmé au PSG, il lâche une réponse à l'OM !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le LOSC, Lucas Chevalier va porter les couleurs du PSG à partir de la saison prochaine. Après avoir confirmé le transfert de son numéro 30, Olivier Létang a lâché ses vérités sur sa succession, envoyant un message indirect à l'OM concernant Jeffrey de Lange.

Présent en conférence de presse ce vendredi en fin de matinée, Olivier Létang a fait un point sur le mercato du LOSC, que ce soit dans le sens des arrivées et des départs. D'une part, le président des Dogues a annoncé le transfert de Lucas Chevalier vers le PSG. D'autre part, Olivier Létang a donné des indices sur le profil du futur gardien numéro un de Bruno Genesio.

«On cherche un numéro un» « La succession de Lucas Chevalier au LOSC ? On cherche un numéro un. Quand on parle d’un garçon comme Lucas (Chevalier), qui est le meilleur gardien de Ligue 1 de la saison dernière et qui est international français, qui va chez le champion d’Europe (le PSG), il s’agit d’un joueur de qualité. On liste les qualités et les profils. On en discute tous les jours avec l’entraîneur des gardiens. On veut un joueur avec un niveau élevé. On veut finaliser une décision le plus rapidement possible. Mais on cherche bien un numéro un à ce poste. On veut trouver la pièce qui entre parfaitement dans le puzzle », a déclaré Olivier Létang, le patron du LOSC. Alors que les Dogues s'intéresseraient à Jeffrey de Lange, l'OM est prévenu.