Transfert : Ce buteur lâche une réponse au PSG !

Malgré l'intérêt du PSG, Julian Alvarez a signé à l'Atlético de Madrid lors de l'été 2024. En effet, le club emmené par Diego Simeone a trouvé un accord à hauteur de 75M€ avec la direction de Manchester City. Interrogé sur la possibilité de rejoindre le PSG à l'avenir, Julian Alvarez a lâché ses vérités.
Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG a jeté son dévolu sur Julian Alvarez lors du mercato estival 2024. Toutefois, l'international argentin a préféré migrer vers Madrid, plus précisément du côté de l'Atlético.
Transfert au PSG : Julian Alvarez entretient le mystère
Alors que le PSG lui faisait les yeux doux, Julian Alvarez a rejoint l'Atlético de Madrid le 12 aout 2024. En effet, les Colchoneros ont bouclé un transfert à hauteur de 75M€ avec Manchester City. Snobé par Julian Alvarez il y a un peu plus d'un an, le PSG réussira-t-il à le recruter à l'avenir ? Le buteur de 25 ans a donné sa réponse.
«En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone»
« On sait que le PSG et le Barça, qui cherche un successeur à Robert Lewandowski, ont un oeil sur vous. Envisagez-vous de jouer dans l'un de ces deux clubs dans les années à venir ? Franchement, je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux... En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone », a confié Julian Alvarez, le numéro 19 de l'Atlético, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.