Transfert bouclé, un ancien de l’OM aux anges grâce au PSG ?

Thomas Bourseau

Passé par l’OM, Mario Lemina a douze années d’écart avec Noha Lemina (18 ans). La jeune pépite du PSG a été prêtée à Wolverhampton, club de Lemina qui jubile depuis que le Paris Saint-Germain lui a permis de quotidiennement passer du temps avec son frère.

Mario Lemina (30 ans) a été formé à Lorient avant de goûter à l’Orange Vélodrome en tant que joueur de l’OM du haut de ses 20 ans. Bien qu’il n’ait passé que trois saisons à Marseille, le milieu de terrain né à Libreville est fidèle à l’Olympique de Marseille et n’est jamais allé chez l’ennemi au Paris Saint-Germain.

Mario Lemina enfin proche de son jeune frère Noha

Tout le contraire de son frère cadet Noha Lemina (18 ans). Formé au PSG, le milieu de terrain a connu un échec en prêt à la Sampdoria en première partie de saison et a été prêté dans la foulée cet hiver par le Paris Saint-Germain à Wolverhampton, club dans lequel son grand frère Mario Lemina évolue depuis l’année dernière.

«J'ai toujours été loin et maintenant, chaque jour, il passe 24 heures avec moi»