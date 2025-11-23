Transfert bouclé au PSG : Le plan B à 42M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Durant le mercato estival 2011, alors que le PSG venait tout juste d'être racheté par le Qatar, Leonardo avait tenté de faire venir Samir Nasri comme première grande star du projet QSI. Ce fut un échec avec le meneur de jeu français, et l'ancien directeur sportif du PSG avait donc finalement jeté son dévolu sur Javier Pastore, qui fut un plan B de luxe avec un transfert à 42M€. Explications.

Au moment du rachat du PSG par le Qatar en 2011, et alors qu'il venait tout juste d'être nommé à la direction sportive du club de la capitale, Leonardo eu la lourde tâche de composer une équipe compétitive pour le projet mis en place. Le dirigeant brésilien s'est rapidement concentré sur l'arrivée d'un grand meneur de jeu pour le PSG, et sa priorité n'était autre qu'un certain... Samir Nasri !

Nasri a recalé le PSG En août dernier, au micro de RMC, Nasri a livré les coulisses de ses négociations avec Leonardo pour signer au PSG : « Leonardo m’avait appelé plus tôt. Il était entraîneur de l’Inter, on discute du club, qui deux ans auparavant avait fait le triplé avec Eto’o, Sneijder etc… Le courant passe super bien. Et il me rappelle un peu plus tard pendant l’été pour me dire : "Arrête de discuter avec l’Inter, fini". Je lui dis "comment ça ?", il me dit qu’il y a quelque chose qui se prépare, qu’il va m’appeler. Et j’ai un nouveau coup de fil où il me dit qu’il devient directeur du foot au PSG et il me parle de Paris. Et là je lui dis: "Non Leo ce n’est pas possible". Même Arsène Wenger me disait de son côté : "Va au PSG !", comme ça je ne restais pas en Angleterre. Mais je lui ai dit : "Ce n’est pas possible coach, je ne peux pas faire ça". Ce n’était juste pas possible », révèle Samir Nasri, qui a donc refusé le PSG. Et Leonardo s'est alors tourné vers un plan B de luxe...