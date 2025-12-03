Transfert avec Messi : «S’il m’appelle, j’irai en vélo» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En Argentine, et d’autant plus depuis les deux Copa America et la Coupe du monde remportée entre 2021 et 2024, Lionel Messi est une légende vivante. Si bien que Dario Benedetto est prêt à faire une exception en relevant un autre défi en dehors des frontières argentines si cela lui permettait d’être le coéquipier de Messi.

A 29 ans, Dario Benedetto se lançait un nouveau défi après avoir jusqu’alors effectué toute sa carrière sur le sol américain en Argentine et au Mexique. Grâce à ses trois saisons à Boca Juniors, l’attaquant argentin s’offrait un transfert à 14M€ et faisait donc le grand saut en Europe. Une expérience qui n’a pas été couronnée de succès.

«J'aurais voulu prendre ma retraite à Boca» Après 71 matchs pour l’OM en trois ans dont un prêt à Elche, Dario Benedetto retrouvait ses marques à Boca Juniors l’espace de deux saisons avant de retrouver le football mexicain. Ce qui ne faisait pas partie de son plan comme raconté par le principal intéressé à ESPN. « J'aurais voulu prendre ma retraite à Boca, mais cela ne s'est pas fait. J'ai donné le meilleur de moi-même en 2016. Et je regarde toujours les matchs à la télévision ».