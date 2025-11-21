Transfert avant la Coupe du monde : Le pari d'un joueur de Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Joueur de la Lazio depuis l'été 2023, Matteo Guendouzi serait susceptible de quitter la ville romaine pour rejoindre le Nord-Est de l'Angleterre. C'est en effet l'hypothèse partagée par Regis Le Bris aux médias ce jeudi. L'entraîneur de Sunderland a évoqué son recrutement à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde.

Entre 2016 et 2018, Matteo Guendouzi et Régis Le Bris se sont côtoyés à Lorient. L'entraîneur français parti à Sunderland l'année dernière s'occupait de la réserve des Merlus et a donc pu lancer l'international français dans le bain professionnel en le préparant pour l'équipe première, Arsenal, le Hertha Berlin, l'OM ainsi que la Lazio.

«Nous avons toujours des liens avec certains joueurs, et Matteo en fait partie» Un peu moins de trois ans après son départ officiel d'Arsenal dans la foulée de ses prêts au Hertha Berlin et à l'Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi serait susceptible de retrouver la Premier League. Et ce, du côté de Sunderland. Les Black Cats ont signé leur retour dans l'élite du football anglais à la dernière intersaison. Et alors que Guendouzi n'a plus connu la moindre sélection depuis le match de la 3ème place de Ligue des nations contre l'Allemagne le 8 juin dernier, un transfert en Premier League cet hiver pourrait être un coup de poker gagnant avant le Mondial 2026 (21 juin au 19 juillet). En conférence de presse, Le Bris a ouvert la porte à cette possibilité. « Nous avons toujours des liens avec certains joueurs, et Matteo en fait partie ».