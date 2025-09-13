Transfert au Real Madrid : Le PSG a tenté un énorme coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré plusieurs rumeurs, le PSG a décidé de ne pas se renforcer dans le secteur offensif. Et pourtant, les Parisiens auraient bien essayé de recruter Rodrygo, amené à jouer un rôle secondaire au sein de l'effectif pléthorique du Real Madrid. Mais l'ailier brésilien n'a finalement pas bougé.

Cet été, le PSG aura finalement été assez discret sur le mercato, recrutant seulement trois nouveaux joueurs, à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Autrement dit, aucun renfort n'a débarqué dans le secteur offensif, ce qui n'a pas empêché la direction du PSG de scruter le marché.

«Rodrygo, ils ont regardé de très près» En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, le PSG a notamment regardé du côté du Real Madrid. « Rodrygo, ils ont regardé de très près », assure le journaliste de RMC au micro du podcast After Paris. Finalement l'ailier brésilien, également convoité par Liverpool et Manchester City est resté au Real où il affronte une importante concurrence.