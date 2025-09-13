Transfert au Real Madrid : Le PSG a tenté un énorme coup !

Malgré plusieurs rumeurs, le PSG a décidé de ne pas se renforcer dans le secteur offensif. Et pourtant, les Parisiens auraient bien essayé de recruter Rodrygo, amené à jouer un rôle secondaire au sein de l'effectif pléthorique du Real Madrid. Mais l'ailier brésilien n'a finalement pas bougé.
Cet été, le PSG aura finalement été assez discret sur le mercato, recrutant seulement trois nouveaux joueurs, à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Autrement dit, aucun renfort n'a débarqué dans le secteur offensif, ce qui n'a pas empêché la direction du PSG de scruter le marché.
«Rodrygo, ils ont regardé de très près»
En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, le PSG a notamment regardé du côté du Real Madrid. « Rodrygo, ils ont regardé de très près », assure le journaliste de RMC au micro du podcast After Paris. Finalement l'ailier brésilien, également convoité par Liverpool et Manchester City est resté au Real où il affronte une importante concurrence.
Un effectif léger dans le secteur offensif
Et alors que le PSG n'a pas recruté de joueurs offensifs, Luis Enrique se retrouve face à un casse-tête avec les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia seront les leaders de l'attaque parisienne en compagnie de Gonçalo Ramos. Mais le banc du PSG sera particulièrement affaibli.