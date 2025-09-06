Transfert au Real Madrid : Il rejoint Mbappé, la séparation déchirante

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l'espace de deux saisons au PSG, Sergio Ramos a bâti une amitié forte avec Kylian Mbappé avant son départ libre de tout contrat en 2023. Mais, avant même de s'installer à Paris, l'icône du Real Madrid vivait une énorme peine de cœur lorsque le club merengue ne lui permettait pas de rester. Un crève-cœur qu'il a mis en chanson.

A l'été 2021, 16 ans après y avoir déposé ses valises en provenance du FC Séville, Sergio Ramos faisait ses adieux au Real Madrid. Une séparation qui a débouché sur son arrivée libre de tout contrat au PSG où il s'est lié d'amitié avec Kylian Mbappé, mais qu'il n'avait initialement pas souhaité.

«Ça fait encore mal, je n’ai jamais voulu partir» C'est en effet le message clair que Sergio Ramos a fait passer au Real Madrid par l'intermédiaire de son titre « Cibeles » sorti sur les plateformes de streaming la semaine dernière. « Ça fait encore mal, je n’ai jamais voulu partir. Tu m’as aimé et je t’ai aimé, mais il y a toujours quelqu’un qui donne plus. Tout était comme je l’avais rêvé, jusqu’à ce que je me réveille ».