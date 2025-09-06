Transfert au Real Madrid : Il rejoint Mbappé, la séparation déchirante

En l'espace de deux saisons au PSG, Sergio Ramos a bâti une amitié forte avec Kylian Mbappé avant son départ libre de tout contrat en 2023. Mais, avant même de s'installer à Paris, l'icône du Real Madrid vivait une énorme peine de cœur lorsque le club merengue ne lui permettait pas de rester. Un crève-cœur qu'il a mis en chanson.
A l'été 2021, 16 ans après y avoir déposé ses valises en provenance du FC Séville, Sergio Ramos faisait ses adieux au Real Madrid. Une séparation qui a débouché sur son arrivée libre de tout contrat au PSG où il s'est lié d'amitié avec Kylian Mbappé, mais qu'il n'avait initialement pas souhaité.
«Ça fait encore mal, je n’ai jamais voulu partir»
C'est en effet le message clair que Sergio Ramos a fait passer au Real Madrid par l'intermédiaire de son titre « Cibeles » sorti sur les plateformes de streaming la semaine dernière. « Ça fait encore mal, je n’ai jamais voulu partir. Tu m’as aimé et je t’ai aimé, mais il y a toujours quelqu’un qui donne plus. Tout était comme je l’avais rêvé, jusqu’à ce que je me réveille ».
«S'il veut un jour donner une interview sur sa chanson, qu'il explique pourquoi et comment»
Dans le cadre d'une interview avec la Cadena COPE pour son retour en sélection, Dani Carvajal a été invité à s'exprimer sur les maux de coeur de son ancien coéquipier avec La Roja et au Real Madrid. « Bon, s'il veut un jour donner une interview sur sa chanson, qu'il explique pourquoi et comment. Je suis content qu'il ait sorti sa chanson. Je suis content parce que, comme je te le dis, je ne sais pas si c'est important pour la musique, et là, je te soutiens et je m'arrête là »