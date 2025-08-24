Transfert au PSG : Une triste réalité révélée en direct ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contrairement à son passé lillois, Lucas Chevalier passe des soirées plutôt calmes dans les buts du PSG en Ligue 1. Que ce soit contre Nantes ou le SCO d'Angers (victoire 1-0 du PSG à chaque fois), le nouveau gardien n'a pas concédé le moindre tir cadré. L'occasion pour Daniel Riolo de lâcher sa triste vérité sur la situation.

La réception du SCO d'Angers au Parc des princes a permis à Lucas Chevalier de faire plus ample connaissance avec les supporters bouillants du PSG à Porte d'Auteuil. En effet, lors de ses deux premiers matchs sous les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain, la recrue estivale à plus de 50M€ avait joué à Udine pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but).

0 tir cadré en 2 matchs de Ligue 1 pour Lucas Chevalier Dans le cadre de la première journée de championnat, le PSG s'était déplacé à Nantes (1-0) à La Beaujoire. Alors forcément, ce succès parisien face aux Angevins vendredi soir a eu une saveur particulière pour Lucas Chevalier qui avait l'occasion de se montrer à son nouveau public... Mais le plan a particulièrement échoué. La faute à une nouvelle soirée très calme pour Chevalier après la nantaise de la semaine dernière.