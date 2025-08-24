Transfert au PSG : Une triste réalité révélée en direct ?

Contrairement à son passé lillois, Lucas Chevalier passe des soirées plutôt calmes dans les buts du PSG en Ligue 1. Que ce soit contre Nantes ou le SCO d'Angers (victoire 1-0 du PSG à chaque fois), le nouveau gardien n'a pas concédé le moindre tir cadré. L'occasion pour Daniel Riolo de lâcher sa triste vérité sur la situation.
La réception du SCO d'Angers au Parc des princes a permis à Lucas Chevalier de faire plus ample connaissance avec les supporters bouillants du PSG à Porte d'Auteuil. En effet, lors de ses deux premiers matchs sous les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain, la recrue estivale à plus de 50M€ avait joué à Udine pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but).
0 tir cadré en 2 matchs de Ligue 1 pour Lucas Chevalier
Dans le cadre de la première journée de championnat, le PSG s'était déplacé à Nantes (1-0) à La Beaujoire. Alors forcément, ce succès parisien face aux Angevins vendredi soir a eu une saveur particulière pour Lucas Chevalier qui avait l'occasion de se montrer à son nouveau public... Mais le plan a particulièrement échoué. La faute à une nouvelle soirée très calme pour Chevalier après la nantaise de la semaine dernière.
«La Ligue des champions ? On attendra le premier match et je pense que là forcément il aura un truc à faire»
Sur le plateau de l'After Foot vendredi soir, Daniel Riolo a dressé un constat lourd de sens sur le PSG et la Ligue 1, promettant ennui pour Lucas Chevalier jusqu'au retour de la Ligue des champions au mois de septembre. « Pas de tir cadré en 2 matchs de Ligue 1 pour Lucas Chevalier ? Le tirage de la Ligue des champions est la semaine prochaine. On attendra le premier match et je pense que là forcément il aura un truc à faire ».