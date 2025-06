Transfert au PSG : Une star éjectée par Neymar ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Javier Pastore a eu le sens du sacrifice. A l'été 2018, période où Kylian Mbappé était sacré champion du monde avec l'équipe de France, son coéquipier en club pliait bagage. L'Argentin, se sachant dans l'ombre du Français et de Neymar au PSG, a senti le vent tourner et a refusé de se faire plaisir sur les terrains un an supplémentaire avec le Brésilien pour ne rien rapporter au club parisien.

Il a été la première grande signature de l'ère QSI. En 2011, bien avant les Neymar, Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore était recruté par le PSG pour la somme de 42M€. Un investissement conséquent pour l'époque misé sur celui qui est devenu le chouchou du Parc des princes au fil des saisons passées à Porte d'Auteuil. Mais en 2018, au terme de sa 7ème saison dans la capitale et à un an de l'expiration de son contrat, Pastore n'a pas donné satisfaction au PSG.

«Je me disais que ça allait être difficile de jouer» « On parle beaucoup avec le club de moi. Parce que le club ne voulait pas que je parte. Il avait confiance, j'étais le chouchou du Parc (ndlr des princes) ? Oui (rires). Il y avait l'envie de revoir le Pastore, El Flaco, des années précédentes ». a récemment confié El Flaco à Anne-Laure Bonnet pour Histoires de Parisiens. De par la surpopulation d'attaquants et la présence de Neymar entre autres, Pastore savait qu'il était temps pour lui de tourner la page. « J'étais conscient qu'on avait une équipe avec plein de joueurs : Neymar, Cavani, Di Maria, Mbappé, Lucas Moura, Draxler, moi... On était déjà 8 joueurs pour 3 places, ça fait du monde. Je devais aussi penser à ma carrière, je ne voulais pas passer une autre année à ne pas jouer beaucoup. Le club avait investi beaucoup d'argent pour deux joueurs incroyables, il y avait déjà Cavani et Di Maria. Je me disais que ça allait être difficile de jouer ».