Signature au PSG : Une star vend la mèche ?

Depuis plusieurs mois, le PSG est en négociations avec Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de contrat. Un long feuilleton donc, qui pourrait bientôt connaître son épilogue. En effet, l’Italien pourrait prolonger l’aventure à Paris, en tout cas l’une de ses déclarations après le match contre Seattle laisse clairement comprendre cela.

Cet été, le PSG a prévu de se renforcer avec des arrivées, mais il souhaite également prolonger certains de ses cadres. C’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma , puisque son agent est en négociations avec le club de la capitale depuis un moment déjà. Les dirigeants parisiens souhaiteraient le garder, le portier souhaiterait rester, mais il tente bien sûr d’obtenir le meilleur salaire possible.

« Nous espérons ouvrir un grand cycle de succès »

Gianluigi Donnarumma pourrait donc prochainement enfin signer sa prolongation de contrat au PSG. En tout cas, les déclarations de l’Italien semblent clairement pencher vers cela. Ses propos sont rapportés par la Gazzetta dello Sport. « La victoire contre l’Inter nous a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité. Mais nous devons toujours avoir l'ambition de nous améliorer. Nous sommes une grande équipe, nous sommes là pour continuer à gagner, nous voulons le faire pendant le plus de matchs possible et jouer jusqu'au bout ce tournoi, nous espérons ouvrir un grand cycle de succès. »