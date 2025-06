OM : Gros clash révélé à cause du mercato

À la recherche de renforts pour sa défense, l’OM a fait de Facundo Medina l’une de ses priorités. Un joueur qui aimerait bien venir à Marseille, mais pour cela, il va falloir trouver un terrain d’entente avec le RC Lens, qui réclamerait entre 20 et 25M€. Côté Lensois, on craindrait de nouvelles négociations difficiles dans ce dossier, comme cela avait été le cas pour Jonathan Clauss à l’été 2022.

D’après les informations de La Provence, l’ OM ne serait pas enclin à répondre favorablement aux demandes du RC Lens , qui réclamerait entre 20 et 25M€ pour accepter de se séparer de Facundo Medina (26 ans), même si ce dernier se verrait bien à Marseille la saison prochaine. Selon une source côté Lensois, les Sang et Or seraient prudents et craindraient de nouvelles négociations difficiles avec l’ Olympique de Marseille , comme cela avait déjà été le cas concernant Jonathan Clauss il y a trois ans, ce qui avait failli faire capoter l’opération.

« Il avait une forte envie de rejoindre le club »

Facundo Medina offrirait une solution à Roberto De Zerbi à plusieurs postes, l’entraîneur de l’OM estimant qu’il peut aussi bien jouer dans l’axe que dans le couloir gauche. Une piste qui avait déjà été explorée en fin de mercato hivernal, comme l’avait confié Medhi Benatia dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC le mois dernier : « C’est un joueur avec qui on a parlé en janvier. On cherchait un central gaucher, comme tout le monde le sait. On a parlé et on a tout de suite compris qu’il avait donné sa parole au RC Lens de finir la saison et il n’a pas voulu aller plus loin dans les discussions, même si on sentait qu’il avait une forte envie de rejoindre le club. Il a dit : ‘Si c’est possible au mois de juin, je vous dis oui tout de suite, mais là j’ai cette promesse’. Lens avait déjà beaucoup vendu. On n’a compris que ce n’était pas possible, donc on n’a même pas creusé. Mais c’est un joueur qui a des qualités et je pense le caractère pour jouer à l’Olympique de Marseille. »