Transfert au PSG : Une star donne sa réponse

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG alors qu’il arrive en fin de contrat du côté du Bayern Munich, Dayot Upamecano fait le point sur sa situation personnelle. Et le robuste défenseur de l’équipe de France espère pouvoir donner sa réponse au PSG et à ses autres courtisans avant le début de la Coupe du Monde.

Le prochain mercato estival du PSG promet déjà d'être agité, et il est question de l'arrivée d'un nouveau défenseur central au sein du club de la capitale. Le nom de Dayot Upamecano (27 ans) est évoqué avec insistance, d'autant que l'international français du Bayern Munich présente l'avantage d'être libre s'il ne prolonge pas d'ici-là son contrat avec le club bavarois. Et le PSG serait prêt à lui proposer un gros contrat pour rafler la mise...

« On va prendre la bonne décision » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Upamecano lâche une première réponse au sujet de son avenir : « Mon avenir réglé avant la Coupe du Monde ? Je l'espère. Mon agent s'en occupe. On va prendre la bonne décision. Je suis bien conseillé. Je suis focus sur ma saison, sur les objectifs en club et en sélection. Je n'ai pas la tête à ça. J'ai toujours dit que je me sentais bien au Bayern, j'ai un super coach. Je m'entends bien avec mes coéquipiers », indique le défenseur du Bayern Munich courtisé par le PSG.