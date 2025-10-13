Transfert au PSG : Une folie à 60M€ ?

Axel Cornic

Au Paris Saint-Germain on a décidé d’axer son recrutement sur les jeunes talents français depuis quelques années. Et ça pourrait bien continuer, puisqu’après Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, un autre joueur de Didier Deschamps serait dans le viseur de Luis Enrique et de Luis Campos.

Le mercato estival a fermé ses portes il y a seulement quelques semaines, mais au PSG on semble déjà penser au prochain. C’est en tout cas ce que nous apprend la presse italienne ce lundi, avec l’une des stars de l’équipe de France qui aurait vraisemblablement tapé dans l’œil de Luis Enrique.

Manu Koné au PSG ? D’après les informations de Il Corriere dello Sport, le coach du PSG en pincerait pour Manu Koné, devenu en seulement un an l’un des plus fidèles soldats de Didier Deschamps. Il l’est également à l’AS Roma pour Gian Piero Gasperini, puisqu’il a disputé l’intégralité des six matchs de Serie A que son équipe a joué depuis le début de la saison.