Transfert au PSG : Un joueur de Luis Enrique est dégoûté !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, le PSG a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma et de le remplacer par Lucas Chevalier. Avec le départ de l’international italien, Matvey Safonov espérait avoir plus de temps de jeu à Paris mais c’est tout le contraire. Depuis le début de la saison, le Russe n’a disputé qu’un seul match avec le club de la capitale.

C’est un départ qui a fait beaucoup parler cet été. Très important dans le sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a tout de même été poussé vers la sortie par Luis Enrique. L’entraîneur parisien souhaitait du changement à ce poste et il a décidé de miser sur Lucas Chevalier qui correspondait plus au jeu qu’il voulait mettre en place.

Safonov est dégoûté Un départ qui n’a pas forcément plu aux supporters du PSG, mais qui faisait alors les affaires de Matvey Safonov. En effet, selon les informations de L’Équipe, l’international russe était persuadé que le départ de l’Italien allait lui permettre de jouer plus à Paris. Force est de constater qu’il s’est trompé.