Transfert au PSG : Son rêve qui fait tout rater...

A l'instant T, il semble impossible d'imaginer le champion d'Europe sans Luis Enrique. Et pourtant, à l'été 2023, le coach espagnol n'était pas une évidence dans la tête des dirigeants du Paris Saint-Germain qui avaient notamment démarché Xabi Alonso. Son lien avec le Real Madrid a néanmoins mis fin aux espoirs du PSG pour sa nomination.

Luis Enrique est aujourd'hui sans contestation possible le capitaine du navire parisien. Cela fait à présent deux ans que le coach espagnol a hérité de la succession de Christophe Galtier sur le banc de touche du club de la capitale. Néanmoins, un de ses compatriotes aurait pu lui prendre la place. Le comité de direction géré par Luis Enrique avait approché Xabi Alonso avant de finalement prendre la décision de confier les clés à Enrique.

«Arteta était bien placé. Il y avait Xabi Alonso» Pour Canal-Supporters, Fabrice Hawkins est revenu sur le processus de sélection du nouveau coach du PSG au printemps 2023 avec une short-list attrayante. « L’arrivée de Luis Enrique, comment elle se fait. Il y a une short-list assez large qui est dressée par Luis Campos. Il y a plusieurs entraîneurs, Nagelsmann qui a beaucoup fait parler. Certains l’ont même annoncé au PSG. Cette short-list est intéressante, il y avait que des coachs qui sont performants. Arteta était bien placé. Il y avait Xabi Alonso. Il y avait Luis Enrique, Hansi Flick ».