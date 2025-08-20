Transfert au PSG : Nasri affiche un énorme regret !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très décevant lors de son court passage au PSG, Hugo Ekitiké est en train de tout casser pour ses débuts avec Liverpool. Et Samir Nasri, qui semble beaucoup apprécier le profil de l’attaquant français, regrette d’ailleurs qu’il n’ait pas vraiment eu sa chance durant son passage au PSG et qu’il ait été aussi rapidement éjecté.

Liverpool n’a pas hésité à mettre la main à la poche cet été pour s’attacher les services d’Hugo Ekitiké (23 ans), arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95M€. Passé par le PSG entre 2022 et 2024, il avait rapidement pris des allures de flop au Parc des Princes, pour ensuite cartonner en Allemagne et donc devenir le nouvel attaquant de pointe de Liverpool.

« On ne lui a pas laissé le temps à Paris » D’ailleurs, Samir Nasri estime que le passage d’Ekitiké au PSG a été un véritable gâchis : « C’est un joueur très intéressant. Honnêtement, je ne le voyais pas à ce niveau-là, parce que j’ai toujours un peu de mal avec les joueurs qui réussissent de suite en Bundesliga, et qui viennent après dans un autre championnat. À Paris, on ne lui a pas laissé le temps de se développer, mais c’est un joueur qui va être un hit selon moi », indique l’ancien joueur de l’OM au micro de Canal +.