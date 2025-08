Transfert au PSG, l’indice lâché sur Instagram

Avec l’explosion d’Ousmane Dembélé, il ne semble pas y avoir de retour en arrière pour Randal Kolo Muani, qui va devoir se trouver un nouveau club en ce mercato estival. Mais alors qu’un nouveau prêt à la Juventus semblait possible, les négociations avec le Paris Saint-Germain auraient rencontré quelques obstacles.

A seulement quelques jours du début de la saison en Ligue 1 , on ne sait toujours pas où jouera Randal Kolo Muani . Poussé vers la sortie, l’attaquant s’entraine à part depuis la reprise des entrainements du PSG , ce mercredi 6 aout. Et un départ semble s’être grandement compliqué ces derniers jours...

Le PSG demande plus

La presse italienne annonce en effet que les négociations entre la Juventus et le PSG auraient connu un rebondissement de taille récemment. Alors qu’un accord entre 40 et 45M€ semblait envisagé, les dirigeants parisiens auraient décidé d’augmenter le prix de Kolo Muani, allant vraisemblablement jusqu’à 60M€. Il faut dire que l’international tricolore est tout de même le troisième plus gros transfert de l’histoire à Paris, avec son arrivée en 2023 pour 95M€.