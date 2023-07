Transfert au PSG, l’incroyable clash continue

Thibault Morlain

Après 4 saisons au Bayern Munich, Lucas Hernandez a fait ses valises durant ce mercato estival. Le Français s’est alors envolé pour Paris, s’engageant avec le PSG. Mais voilà que suite à ce transfert, l’ancien joueur bavarois s’est attiré de violentes critiques. Et aujourd’hui encore, ça continue pour Lucas Hernandez.

Fini le Bayern Munich, place maintenant au PSG pour Lucas Hernandez. Une aventure en Bavière que le défenseur français n’oubliera pas. Ainsi, le néo-Parisien avait fait de vibrant adieux au Bayern Munich, publiant sur ses réseaux sociaux : « Chers supporters du Bayern Munich. Aujourd’hui, j’ai le coeur serré en vous annonçant mon départ du club. Après une longue réflexion, j’ai décidé de relever de nouveaux défis. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers vous tous pour votre soutien indéfectible tout au long de mon parcours ici. Les moments partagés resteront à jamais gravés dans ma mémoire, tout comme les trophées remportés, notamment la Ligue des Champions, que je rêvais de gagner ».

« Je ne crois pas un mot de ce que tu dis »

Des propos qui ne sont pas passés auprès de certaines légendes du Bayern Munich. C’est ainsi qu’un clash avait éclaté avec Mehmet Scholl, qui s’en était pris à Lucas Hernandez. « Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Bye Bye », a-t-il lâché, remonté contre le désormais joueur du PSG.

« Hernández est le meilleur exemple d'un manque de caractère »