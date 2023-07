Un joueur de l’ASSE se lâche sur son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison sous la forme d’un prêt, Mathieu Cafaro a été définitivement transféré à l’ASSE cet été. Alors que son option d’achat a été levée, l’ancien Rémois justifie son choix de rester chez les Verts avant d’afficher ses ambitions pour la saison à venir avec l’objectif de monter en Ligue 1.

Il est l'une des rares satisfactions du dernier mercato estival de l'ASSE. Le prêt de Mathieu Cafaro, utilisé en piston droit, a effectivement été concluant, au point de convaincre l'ASSE de lever son option d'achat en fin de saison dernière. Un choix que l'ancien Rémois a tenu à justifier.

Cafaro justifie son choix

« Le club, le public, la ferveur… Je me dis que si on fait une belle saison, je peux vivre quelque chose d’unique. J’étais vraiment focalisé sur Saint-Étienne même si c’est le club qui avait la main dans le dossier. Je n’avais pas d’autre idée en tête, c’était très clair dans ma tête. La première partie de saison a été compliquée et la seconde à l’image de l’équipe. Je suis content de ce que j’ai fait. Il fallait que je rende la confiance que le club m’avait accordée », explique-t-il dans les colonnes du Progrès avant d’afficher ses ambitions pour la prochaine saison.

«La Ligue 2, c’est dur»