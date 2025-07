Transfert au PSG : Le Real Madrid à l’origine d’une catastrophe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid viendra-t-il à nouveau piocher au PSG pour se renforcer ? Au cours des dernières semaines, il a été question d'une rumeur à propos d'un intérêt des Merengue pour Vitinha. Toni Kroos n'ayant pas été remplacé et Luka Modric bientôt plus là, le Portugais pourrait faire le plus grand bien à l'entrejeu madrilène. Une perte qui pourrait alors être terrible pour le PSG.

Vainqueur de la Ligue des Champions et qualifié pour le dernier carré de la Coupe du monde des clubs, le PSG est actuellement la meilleure équipe d'Europe. La question est maintenant de savoir si les joueurs de Luis Enrique réussiront à rester sur cette lignée la saison prochaine. Robert Pirès le pense, à condition toutefois que le PSG conserve ses meilleurs éléments. Cela vaut surtout pour Vitinha, sans qui le club de la capitale ne serait plus le même.

« Il faut garder les joueurs » Interrogé par Carré, Robert Pirès s'est confié sur la suite pour le PSG. Le champion du monde 98 a alors fait savoir : « Le PSG va-t-il rester en haut de la vague ? Très honnêtement, avec ce qui s’est passé depuis janvier, avec l’exigence de Luis Enrique, le PSG va rester en haut de la vague. Ils sont tous conditionnés à réussir et à marquer l’histoire du PSG. Ils sont prêts à écrire une nouvelle histoire pour ce club. Maintenant, pour le PSG, le plus important et je pense que pour eux c’est faisable, il faut garder les joueurs. A partir du moment où tu es capable de garder tes meilleurs joueurs car certains vont être courtisés, je pense à Vitinha ».