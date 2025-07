Transfert au PSG : Le clash que personne n’a vu venir !

Le dossier Randal Kolo Muani commence à s’éterniser au PSG. La Juventus travaille pour récupérer l’international français pour la saison prochaine, mais le club de la capitale a repoussé toutes les offres des Bianconeri jusqu’à présent. La situation pourrait d’ailleurs se tendre entre les deux parties si le dossier n’évolue pas dans le bon sens.

Après Milan Skriniar à Fenerbahçe, le PSG devrait chercher à se débarrasser de ses autres indésirables cet été. Le club de la capitale travaillerait notamment sur le départ de Randal Kolo Muani. Prêté à la Juventus à l'hiver, l’international français s’est plutôt bien relancé (10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs). Les Bianconeri souhaiteraient d’ailleurs le récupérer. Et les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas contre s'en séparer puisqu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique.