Transfert au PSG : Le clash dans l'After Foot !

En quête de renforts défensifs, le PSG s'intéresserait à Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain. Un profil qui ne fait toutefois pas l'unanimité et qui a a suscité un vif débat entre Daniel Riolo et Florent Gautreau sur le plateau de l'After Foot.

Dans les prochaines semaines, le PSG pourrait se pencher très sérieusement sur le cas Dayot Upamecano afin d'anticiper la succession de Marquinhos. Il faut dire que l'international français présente l'avantage d'être en fin de contrat en juin prochain, ce qui en fait une magnifique opportunité de marché à saisir d'urgence selon Daniel Riolo.

Le cas Upamecano divise l'After Foot « Evidemment que c’est LE joueur qu’il faut aller prendre là. Soit, ils (les dirigeants bavarois) réussissent à le séduire et il reste au Bayern, parce que c’est quand même un club extraordinaire. Mais si toi, dans la bataille de séduction qui va être entamée, s’il a envie de revenir en France… oui, pour le PSG c’est fantastique », lâche-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, mais Florent Gautreau, présent à ses côtés, ne partage pas du cet avis au sujet d'un transfert de Dayot Upamecano au PSG.