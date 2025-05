Transfert au PSG : La signature de rêve d’un buteur français !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à la retraite, Kevin Gameiro a connu de nombreuses expériences au cours de sa carrière. Après avoir débuté à Strasbourg, le buteur français aura ensuite connu Lorient ainsi que le PSG. C’est en 2011 qu’il a rejoint le club de la capitale où il sera resté jusqu’en 2013. Si cela n’aura pas été toujours simple pour Gameiro à Paris, c’est tout de même un rêve qui s’est réalisé pour lui.

Avant de partir pour l’Espagne, où il aura évolué au FC Séville, à l’Atlético de Madrid puis à Valence, Kevin Gameiro était un joueur du PSG. En 2011, l’ancien international français quittait Lorient pour rejoindre le club de la capitale. Il y sera resté deux saisons et aura disputé au total 77 rencontres pour 23 buts avec Paris. Si l’expérience PSG aura été mitigée pour Gameiro, il ne l’oubliera toutefois pas de sitôt…

« C’est le club de mes rêves »

A l’occasion de sa présence sur RMC Mercato, Kevin Gameiro est revenu sur son expérience au PSG. Et à propos de sa signature avec le club de la capitale, celui qui a connu l’équipe de France à 13 reprises a avoué : « Beaucoup de fierté, j’étais très ému. C’est le club de mes rêves on va dire, depuis tout petit. Quand je regardais les matchs de Paris avec mon grand-père ou mes parents, je disais toujours : « Un jour, vous verrez, ils scanderont Gameiro dans les tribunes ». C’est arrivé, c’était un réel kif de pouvoir porter ce maillot, même si ça n’a pas toujours été facile pendant les 2 années. C’est un passage que je n’oublierai jamais. Objectif réalisé donc que du bonheur ».

« C’était vraiment le choix du coeur »

Toujours à propos de son transfert au PSG en 2011, Kevin Gameiro a ensuite expliqué : « Comment se passent les négociations ? Ça a été très vite parce qu’à ce moment là j’étais à 2 doigts de signer en Espagne, avec Valence. Mais ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord avec le président de Lorient sur le montant du transfert. Pendant les vacances, mon agent m’appelle et me dit que le PSG veut me recruter. J’ai le cul entre deux chaises comme on dit parce que j’avais donné un peu mon accord à Valence. J’hésitais un peu et après, ça trainait trop avec Valence et j’ai pris la décision de signer avec le PSG. Les supporters de Valence m’en ont beaucoup voulu quand je suis arrivé à Valence plus tard, ils pensaient que j’avais fait le choix de l’argent, mais j’aurais gagné plus d’argent à Valence qu’au PSG. C’était vraiment le choix du coeur. Je ne voulais pas attendre, quand le PSG t’appelles, tu ne réfléchis pas 10 ans ».