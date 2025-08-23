Transfert au PSG : La réponse face à la presse pour un phénomène !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a lorgné plusieurs profils en Ligue 1. Si le club de la capitale a fait affaires avec le LOSC afin de signer Lucas Chevalier, Paris aurait également pu discuter avec l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche. Finalement, le phénomène de 23 ans semble bien parti pour rester sur le Rocher, comme l’a confirmé son entraîneur Adi Hütter ce vendredi.

Le PSG a connu un mercato estival plutôt tranquille. Après une saison exceptionnelle, le club de la capitale n’a pas souhaité chambouler son effectif, et s’est rapidement concentré sur les départs de plusieurs éléments indésirables. Cependant, cela n’a pas empêché le club parisien de réaliser un gros coup en Ligue 1. Après les arrivées de Bradley Barcola en 2023, de Désiré Doué en 2024, le PSG s’est attaché les services d’un grand talent du championnat de France en la personne de Lucas Chevalier.

Akliouche ne devrait pas bouger cet été Mais le PSG aurait également pu recruter Maghnes Akliouche. Ciblé de longue date par Paris, le crack de l’AS Monaco dispose d’un bon de sortie cet été. Cependant, au vu des grosses exigences financières réclamées par les dirigeants monégasques (70M€ minimum selon l’Equipe), les clubs intéressés ont vite été cueillis à froid dans ce dossier. En plus du PSG, Akliouche a également été pisté par Manchester City et par l’Inter Milan, qui ne sont finalement pas passés à l’action. Ainsi, le joueur de 23 ans semble bien parti pour effectuer une saison supplémentaire du côté de Monaco.