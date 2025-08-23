Transfert au PSG : La réponse face à la presse pour un phénomène !

Cet été, le PSG a lorgné plusieurs profils en Ligue 1. Si le club de la capitale a fait affaires avec le LOSC afin de signer Lucas Chevalier, Paris aurait également pu discuter avec l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche. Finalement, le phénomène de 23 ans semble bien parti pour rester sur le Rocher, comme l’a confirmé son entraîneur Adi Hütter ce vendredi.
Le PSG a connu un mercato estival plutôt tranquille. Après une saison exceptionnelle, le club de la capitale n’a pas souhaité chambouler son effectif, et s’est rapidement concentré sur les départs de plusieurs éléments indésirables. Cependant, cela n’a pas empêché le club parisien de réaliser un gros coup en Ligue 1. Après les arrivées de Bradley Barcola en 2023, de Désiré Doué en 2024, le PSG s’est attaché les services d’un grand talent du championnat de France en la personne de Lucas Chevalier.
Akliouche ne devrait pas bouger cet été
Mais le PSG aurait également pu recruter Maghnes Akliouche. Ciblé de longue date par Paris, le crack de l’AS Monaco dispose d’un bon de sortie cet été. Cependant, au vu des grosses exigences financières réclamées par les dirigeants monégasques (70M€ minimum selon l’Equipe), les clubs intéressés ont vite été cueillis à froid dans ce dossier. En plus du PSG, Akliouche a également été pisté par Manchester City et par l’Inter Milan, qui ne sont finalement pas passés à l’action. Ainsi, le joueur de 23 ans semble bien parti pour effectuer une saison supplémentaire du côté de Monaco.
« J’ai le sentiment que Maghnes est pleinement impliqué ici »
Ce vendredi, Adi Hütter a d’ailleurs évoqué l’avenir de son diamant. « Oui, j’ai le sentiment que Maghnes est pleinement impliqué ici, à l’AS Monaco. Il y a des rumeurs à son sujet, c’est normal. Il s’est très très bien développé depuis deux ans ici, et il a encore montré contre Le Havre qu’il peut marquer des buts et qu’il peut en amener. C’est un joueur très intéressant pour beaucoup d’équipes, mais nous verrons bien ce qu’il va se passer. Avec Maghnes, j’ai le sentiment qu’il est en tout cas pleinement concentré sur son travail ici et ça, c’est le plus important pour moi », a ainsi lâché le coach monégasque en conférence de presse.