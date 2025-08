Transfert au PSG : La conséquence «un peu bizarre» annoncée !

Tandis que le PSG est déterminé à recruter Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est lui toujours là. Bien évidemment, l’objectif est de se séparer de l’Italien, mais voilà qu’il pourrait décider d’aller au bout de son contrat à Paris. On pourrait donc se retrouver avec une cohabitation entre les deux gardiens au PSG, ce qui pourrait créer une atmosphère particulière.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n’est pas encore parti. D’ailleurs, il n’est pas dit que l’Italien fasse ses valises. Par conséquent, avec la volonté du club de la capitale de recruter Lucas Chevalier , on pourrait donc se retrouver avec l’Italien et le Français dans l’effectif de Luis Enrique . Comme le10sport.com vous l’avait révélé , ce scénario avec Donnarumma et Chevalier n’est pas à exclure.

« On va se retrouver au PSG dans une situation complexe »

Mais voilà qu’avec Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma, l’ambiance pourrait être pesante au PSG. Pour l’After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a expliqué : « Le soucis qui va se poser c’est qu’au PSG, on aimerait que Donnarumma s’en aille, qu’il trouve un club club, mais si Donnarumma refuse, ce qui est une possibilité car il n’a pas forcément envie de partir, qu’il reste à Paris et que Chevalier arrive, on va se retrouver au PSG dans une situation complexe ».