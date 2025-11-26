Transfert au PSG : Il révèle le coup de fil de Luis Enrique pour signer !

En 2016, au sortir d’une saison en prêt à l’AS Rome, Lucas Digne quitte définitivement le PSG. L'international français est alors transféré au FC Barcelone. Pour lui, le rêve devient ainsi réalité en rejoignant l’effectif de Luis Enrique, alors entraîneur du club catalan. C’est d’ailleurs l’Espagnol qui a appelé Lucas Digne pour lui demander de venir.
Aujourd’hui en Angleterre, à Aston Villa, Lucas Digne en a connu des clubs au cours de sa carrière. Sur cette liste, on peut notamment retrouver le FC Barcelone. C’est en 2016 que l’international français est transféré en Catalogne, débarquant alors en provenance du PSG. Et si Digne a signé au Barça, c’est grâce à un certain Luis Enrique.
« Quand j’ai reçu le coup de fil de Luis Enrique… »
Au cours d’un entretien accordé à Téléfoot, Lucas Digne a raconté les coulisses de son transfert au FC Barcelone. Le latéral gauche français a alors confié : « C’est le rêve. C’était le club où je rêvais de jouer. Quand j’ai reçu le coup de fil de Luis Enrique, comme quoi le Barça me voulait, je n’ai même pas réfléchi, comme 99% des joueurs ne réfléchiraient pas ».
« Je veux que tu viennes au Barça »
« Quand je suis arrivé, c’était juste extraordinaire. Luis Enrique m’a appelé, il m’a dit : « Je veux que tu viennes au Barça » », a poursuivi Lucas Digne, qui sera resté de 2016 à 2018 au FC Barcelone.