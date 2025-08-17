Transfert au PSG : Guardiola vend la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé de plus en plus proche d'un transfert en direction de Manchester City alors qu'il est poussé vers la sortie par le PSG, Gianluigi Donnarumma devrait être le prochain gardien de Pep Guardiola. Et le coach espagnol des Citizens a d'ailleurs évoque ce dossier brûlant en conférence de presse, sans pour autant confirmer la venue du gardien du PSG.

Le PSG provoque une valse des gardiens en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie cet été ! En effet, Manchester City aurait déjà trouvé un accord avec le portier italien, désiré par Pep Guardiola pour venir remplacer Ederson. Ce dernier devrait quant à lui quitter le Skyblues pour prendre la direction de Galatasaray. Et sans pour autant confirmer ces grands changements, Pep Guardiola n'a pas non plus nié vendredi en conférence de presse.

Guardiola très flou sur la situation des gardiens « Ederson n’est pas venu me voir pour me dire : "Je veux partir" ou "J’ai une offre". Tous les joueurs sont là, ce sont nos joueurs et je travaille avec eux… Personne ne sait ce qui va se passer ! », indique l'entraîneur de Manchester City, sans évoquer frontalement le cas Donnarumma ni l'accord contractuel qu'il aurait déjà trouvé avec le gardien italien du PSG.