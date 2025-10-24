Transfert au PSG : Coup de tonnerre pour Hakimi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il est actuellement le seul latéral droit de formation au sein de l'effectif du PSG, Achraf Hakimi laissera un grand vide cet hiver au moment de son départ pour disputer la CAN. Et contre toute attente, la direction du PSG pourrait finalement décider de recruter un autre latéral pour le suppléer, à condition de trouver le bon profil.

Considéré comme le meilleur latéral droit du monde à l'heure actuelle, Achraf Hakimi (26 ans) s'est imposé comme un élément incontournable du onze-type de Luis Enrique au PSG. L'international marocain partira pendant un moment cet hiver afin de disputer la CAN avec sa sélection nationale, et il faudra alors pallier son absence. Une mission d'autant plus délicate que le PSG ne dispose d'aucun autre latéral droit de métier dans son effectif actuel...

« Ils n'ont pas trouvé la perle rare » Le journaliste du Parisien Laurent Perrin a évoqué le sujet dans un chat avec les internautes : « On a bien vu cet été que Luis Enrique et Luis Campos ne prennent pas de risque et qu'ils n'investissent que s'ils sont sûrs de leur coup. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas recruté de latéral droit, ils n'ont pas trouvé la perle rare, le joueur capable de se fondre dans le collectif et qui possède le profil technique et mental pour évoluer à ce poste au PSG », explique-t-il. Mais le PSG pourrait finalement tenter un transfert durant le mercato hivernal...