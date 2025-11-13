Transfert au PSG : C’est déjà annoncé… en Russie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG cet été, Matvey Safonov ne joue plus du tout. Le gardien russe a tenté de retrouver du rythme en sélection, mais a commis une grosse erreur face au Pérou en amical ce mercredi. Le sélectionneur russe Valeri Karpine a réagi à cette bévue, évoquant également l’avenir de son gardien à Paris.

Un possible départ du PSG prochainement ? Arrivé durant l’été 2024 au sein du club parisien, Matvey Safonov a disputé 17 rencontres sous les couleurs du PSG la saison dernière. Mais pour le moment, le Russe n’a pas disputé le moindre match. Barré par l’arrivée de Lucas Chevalier, le portier de 26 ans souhaitait se rattraper avec sa sélection.

Grosse erreur en sélection pour Safonov Ce mercredi, la Russie affrontait le Pérou en amical. Alors que les hommes de Valeri Karpine menaient, les Péruviens ont égalisé en fin de match avec à la clé, une grosse bourde de Matvey Safonov. Le sélectionneur russe a évoqué cette dernière après la rencontre : « S’il y avait eu un match de qualification maintenant, la composition de l’équipe aurait été différente. Safonov n’aurait peut-être pas joué. Nous n’avons eu aucune occasion devant notre but. Nous avons encaissé un but parce que la jambe de Safonov a glissé, et certainement que le gardien a perdu l’équilibre. Je ne suis pas expert. Il a peut-être raté le but, et sa jambe a glissé. »