Transfert au PSG : C’est décidé, un attaquant veut signer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté par le PSG à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani ne sait pas encore son avenir sera fait. Mais une chose est désormais certaine : le buteur français, toujours sous contrat avec le PSG, souhaite rester au sein du club bianconero la saison prochaine comme il l'a clairement indiqué dans la presse italienne ces dernières heures.

La Juventus Turin s'est largement imposé devant Al-Aïn mercredi soir en Coupe du Monde des clubs (5-0), et un joueur sous contrat avec le PSG s'est parfaitement illustré au cours de ce match : Randal Kolo Muani. Auteur d'un doublé au cours de ce match, le buteur français de 26 ans a donc rappelé à Igor Tudor à quel point il était précieux au sein de cette équipe turinoise. Mais la question de l'avenir de Kolo Muani reste malgré tout en suspens, alors que son contrat avec le PSG court jusqu'en 2028.

Kolo Muani épanoui à la Juve Interrogé au micro de Sport Mediaset après la victoire de la Juventus Turin, Randal Kolo Muani a évoqué sa performance : « Ce n'est jamais facile de gagner 5-0. Nous avons bien commencé et nous sommes heureux. Maintenant, nous devons jouer aussi bien dans le deuxième match. Nous sommes déjà prêts à nous concentrer sur ce point. Mon titre de MVP du match ? Je suis heureux de cette récompense, mais ce qui compte toujours, c'est l'équipe. Nous sommes heureux d'avoir commencé comme ça. Jusqu'où peut aller la Juventus ? La Juventus est un grand club, nous voulons toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour ce maillot. Combattre et vaincre, je suis prêt à le faire, et je suis vraiment heureux de pouvoir le faire ici à la Juve », indique l'international français.