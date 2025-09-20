Transfert au PSG : C’est confirmé pour Vinicius Jr !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé semble être en train de faire une victime de taille au Real Madrid : Vinicius Jr. Le Brésilien semble moins important pour Xabi Alonso qu’il ne l’était pour Carlo Ancelotti. Un potentiel transfert a ainsi été évoqué pour l’ailier de 25 ans. Le PSG ne se serait toutefois pas manifesté pour l’international auriverde.

Arrivé libre l’été dernier après son départ du PSG, Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps pour faire l’unanimité au Real Madrid. En seulement une saison, le capitaine de l’équipe de France s’est imposé comme un véritable leader chez les Merengue. Sa signature lors de l’été 2024 semble toutefois avoir fait une victime de taille dans le vestiaire madrilène.

La situation se complique pour Vinicius Jr au Real Madrid En effet, Vinicius Jr a été relégué au second plan après l’arrivée de Kylian Mbappé. Le Brésilien a même perdu de l’importance au Real Madrid, Xabi Alonso l’ayant mis en concurrence avec Rodrygo sur l’aile gauche. La situation serait telle qu’un transfert ne serait pas à exclure pour Vinicius Jr selon la presse espagnole, surtout si les négociations pour sa prolongation n’aboutissent à rien.