Transfert au Paris FC : Pierre Ménès réagit à un dossier brûlant !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après Moses Simon, dossier visiblement en bonne voie pour avec le FC Nantes, le Paris FC peaufinerait une nouvelle offensive sur le marché des transferts ayant Pablo Rosario en ligne de mire. Du moins, c’est ce qui est spécifié par certains médias qui feraient fausse route d’après Pierre Ménès.

Milieu de terrain de l’ OGC Nice, Pablo Rosario (28 ans) serait susceptible de rallier la capitale si l’on se fie aux dernières tendances. Grossière erreur du point de vue de Pierre Ménès qui a balancé sur ce qui s’apparente à une fake news pendant sa traditionnelle rubrique Face à Pierrot avec les internautes ce lundi après-midi. « Pablo Rosario au PFC ? Je ne sais pas d’où tu tiens cette info. Je suis plutôt pas mal renseigné sur ce qui se passe au PFC et on ne m’a jamais parlé de ce nom là » a-t-il lâché devant la caméra.

«On m’a parlé d’autres noms à ce poste de milieu défensif»

Sur sa chaîne Pierrot Le Foot, l’ancien journaliste de L’Équipe et ex-consultant pour le Canal Football Club sur Canal+ a évoqué des dossiers plus « prestigieux » que la piste menant à Pablo Rosario. « On m’a parlé d’autres noms à ce poste de milieu défensif, beaucoup plus prestigieux d’ailleurs que celui de Rosario. Je pense que ce serait quand même une bonne recrue de toute façon ». Mystère, mystère...