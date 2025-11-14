Transfert au Paris FC : L'incroyable annonce en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris FC a signé son retour en Ligue 1 cet été après 46 années d'absence dans l'élite. Pour se renforcer, le club parisien a notamment mis la main sur Kevin Trapp ou encore Pierre-Lees Melou. Un tout autre profil d'expérience a été proposé au PFC, sous le second degré : Younes Belhanda.

Younes Belhanda a connu un début de carrière prometteur à Montpellier. Au sein du club héraultais, le milieu de terrain à présent âgé de 35 ans a raflé l'un des trois titres de champion de France qui a échappé au PSG depuis le début de l'ère QSI avant l'AS Monaco en 2017 et le LOSC en 2021. En 2011/2012, la première saison du PSG version qatarie, Belhanda et Olivier Giroud étaient deux artisans du sacre de Montpellier en Ligue 1.

«Demande moi, je te fais signer au PFC si tu veux» Depuis, Younes Belhanda a bien voyagé en Ukraine à Kiev, à l'OGC Nice, à Galatasaray, à Adana Demirspor et depuis l'année dernière au Qatar à Al-Shamal. Consultant pour RMC intervenant dans l'émission Rothen s'enflamme, Belhanda a répondu aux petites blagues à l'antenne sur son niveau avec le club qatari en énonçant les propos suivants. « Jérôme (ndlr Rothen) tu sais quoi, je vais revenir en Ligue 1 la saison prochaine. Je vais revenir et vous montrer un peu ». Jérôme Rothen a directement réagi en lui faisant cette offre. « Demande moi, je te fais signer au PFC si tu veux ».