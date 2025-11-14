Transfert au Paris FC : L'incroyable annonce en direct !

Le Paris FC a signé son retour en Ligue 1 cet été après 46 années d'absence dans l'élite. Pour se renforcer, le club parisien a notamment mis la main sur Kevin Trapp ou encore Pierre-Lees Melou. Un tout autre profil d'expérience a été proposé au PFC, sous le second degré : Younes Belhanda.
Younes Belhanda a connu un début de carrière prometteur à Montpellier. Au sein du club héraultais, le milieu de terrain à présent âgé de 35 ans a raflé l'un des trois titres de champion de France qui a échappé au PSG depuis le début de l'ère QSI avant l'AS Monaco en 2017 et le LOSC en 2021. En 2011/2012, la première saison du PSG version qatarie, Belhanda et Olivier Giroud étaient deux artisans du sacre de Montpellier en Ligue 1.
«Demande moi, je te fais signer au PFC si tu veux»
Depuis, Younes Belhanda a bien voyagé en Ukraine à Kiev, à l'OGC Nice, à Galatasaray, à Adana Demirspor et depuis l'année dernière au Qatar à Al-Shamal. Consultant pour RMC intervenant dans l'émission Rothen s'enflamme, Belhanda a répondu aux petites blagues à l'antenne sur son niveau avec le club qatari en énonçant les propos suivants. « Jérôme (ndlr Rothen) tu sais quoi, je vais revenir en Ligue 1 la saison prochaine. Je vais revenir et vous montrer un peu ». Jérôme Rothen a directement réagi en lui faisant cette offre. « Demande moi, je te fais signer au PFC si tu veux ».
«Si l'ASSE remonte, il faut que tu viennes»
Egalement présent sur les ondes de RMC pour l'émission de ce jeudi, Jean-Michel Larqué lui a même demandé de rejoindre l'ASSE si jamais les Verts venaient à remonter dans l'élite la saison prochaine. « Younes, si l'ASSE remonte, il faut que tu viennes ». L'occasion pour Younes Belhanda de faire une révélation sur une signature avortée dans sa jeunesse dans le Forez. « Allez c'est bon. Tu sais que j'ai failli signer à Saint-Etienne quand j'étais petit. »